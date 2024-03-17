"في كل مباراة بطاقة" .. فينيسيوس جونيور غاضب من حكم لقاء ريال مدريد وأوساسونا

النجم البرازيلي يُعبر عن غضبه بسبب الحكم

عبر النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، عن غضبه تجاه مارتينيز مونويرا الحكم الذي أدار مباراة فريقه ضد أوساسونا، وذلك بسبب إشهار بطاقة صفراء في وجهه.

وقاد فينيسيوس جونيور ريال مدريد للفوز على أوساسونا برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بالجولة 29 ضمن منافسات الدوري الإسباني، حيث سجل النجم البرازيلي الهدف الرابع.

وقام مونويرا بإشهار البطاقة الصفراء في وجه فينيسوس بالدقيقة 44 من زمن المباراة، بعدما احتج على عدم احتساب ركلة جزاء لصالح ريال مدريد.

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وعندما كان يتجه فينيسيوس جونيور إلى غرفة خلع الملابس بين الشوطين، اقترب إلى الكاميرا وقال: "في كل مباراة يُشهر الحكم بطاقة صفراء لي، إنه أمر لا يُصدق".

وحصل فينيسيوس جونيور على الإنذار الخامس له هذا الموسم، ليغيب عن مواجهة أتلتيك بيلباو القادمة.