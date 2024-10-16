"فقدت النطق أمام فينيسيوس ومبابي" .. بيلينجهام يصف شعوره "الغريب" تجاه ثنائي ريال مدريد الذهبي

"جود" في مرمى انتقادات الصحافة الإسبانية

كشف الإنجليزي جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد، انطباعه الأول بعد انضمام النجم الفرنسي كيليان مبابي، إلى النادي الملكي مطلع الموسم الجاري.

وعلى الرغم من وجود بيلينجهام ومبابي وفينيسيوس، تحت إمرة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، إلا أن ريال مدريد تعادل في 3 مباريات من أصل 9 بالليجا، ليتأخر بـ3 نقاط عن برشلونة المتصدر، كما عانى من هزيمة مفاجئة أمام ليل الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.

وسُئل بيلينجهام في جلسة أسئلة مع فيرسوس على "إنستجرام"، عن شعوره باللعب إلى جانب الثنائي كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، ليرد: "استغرق الأمر بعض الوقت للتعود ولكنك الآن تراهم كأشخاص عاديين".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال بيلينجهام: "في الأسابيع القليلة الأولى كان علي أن أذكر نفسي بأنني هنا ألعب معهم لسبب ما، لأنني كسبت وأستحق ذلك. لكن في بعض الأحيان يفعلون أشياءً تجعلني أفقد الكلمات قليلًا".

وأضاف: "أود أن يشعروا بنفس الشعور عندما يرون بعض الأشياء التي يمكنني القيام بها على أرض الملعب أيضًا".

ورغم تألقه في الموسم الماضي مع ريال مدريد، إلا أن بيلينجهام لم يسجل أي هدف في 8 مباريات له مع ريال مدريد هذا الموسم، مما جعله عرضة لانتقادات لاذعة من وسائل الإعلام الإسبانية.

ويعود ريال مدريد إلى منافسات الدوري الإسباني، السبت المُقبل، عندما يحل ضيفًا على سيلتا فيجو، قبل أن يستضيف بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، يوم 22 أكتوبر الجاري.