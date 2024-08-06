"الأمور ستكون وحشية مع مبابي" .. فينيسيوس يوجه رسالة قوية قبل الموسم الجديد!

تطرق إلى اتباعه أساليب رونالدو

يؤمن فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد، بأن تواجد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي مع الميرينجي، سيمنح الفريق قوة هائلة لا تصدق خلال الموسم القادم.

مبابي أنهى رحلته مع باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وانضم إلى ريال في صفقة انتقال حر، وهي الصفقة التي تحدث عنها فينيسيوس في تصريحات للقناة الرسمية للنادي الإسباني.

وقال البرازيلي:"الأمور ستكون وحشية مع مبابي، أتمنى أن نتمكن من القيام بأشياء عظيمة معًا، علينا أن نعتني به ونبذل كل ما في وسعنا لمساعدته على التكيف بسرعة، من الصعب دائمًا الانتقال لفريق جديد، ولكننا فعلنا ذلك مع بيلينجهام الذي وصل وتألق الموسم الماضي".

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وعن الوافد الجديد إندريك:"إنه صغير جدًا لكنه يتمتع بدرجة عالية من التركيز، ويعرف جيدًا أنه يمكنه مساعدتنا عندما نحتاج إليه، وسيكون عليه كذلك التكيف مع فريق جديد ومدينة مختلفة".

الاستعداد البدني لكل موسم على طريقة كريستيانو رونالدو:"تمكنت من التدرب كثيرًا والقيام بالعديد من الأشياء لاستعادة مستواي، ما زلت مختلفًا عن السابق، لكننا نعمل بصفة مستمرة على تجنب الإصابات للظهور بأفضل صورة ممكنة".

وفي نهاية حديثه وجه فينيسيوس رسالة إلى مشجعي ريال مدريد الذين حرصوا على مشاهدة الفريق خلال تواجده في الولايات المتحدة الأمريكية، مشددًا على حبه وفخره بارتداء قميص النادي الأبيض، مشيدًا بالدور الهائل الذي تلعبه الجماهير في إنجازات الميرينجي وألقابه.