"هؤلاء يصرفون الانتباه عن إهانات فينيسيوس" .. أنشيلوتي يدافع عن نجم ريال مدريد ويشيد بنظام السوبر الجديد

فاسكيز يرفض التحدث عن قضية أولمو

أعرب كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن احترامه الكبير لفريق ريال ميوركا، قبل المواجهة التي تجمعهما غدًا الخميس على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي للقا: "نحترم جودة لاعبي ريال مايوركا والعمل الذي يقوم به المدرب. علينا أن نحترمهم بأقصى قدر ممكن، نحن نعرف منافسينا جيدًا وهم يعرفوننا. ستكون مباراة تنافسية للغاية".

وحول عقوبة فينيسيوس، قال أنشيلوتي: "سمعت ما حدث في الملعب. سأقول دائمًا إنه من الصعب على فيني التعامل مع مثل هذه الاستفزازات المستمرة. العقوبة ضده غير صحيحة بالمرة، نحن سعداء جدًا بسلوك النجم البرازيلي وعندما يتحدث الناس عن استفزاز فينيسيوس، فإنهم يحولون الانتباه عن الإهانات التي يتلقاها".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضح أنشيلوتي رأيه في خوض مباريات كأس السوبر الإسباني بدون وقت إضافي، قائلاً: "نريد الفوز بالمباراة في وقتها وإذا لم نفز، هناك ركلات ترجيح. هذا النظام يوفر علينا عناء الوقت الإضافي، الذي يمكن أن يكون أكثر تعقيدًا".

وفي نفس المؤتمر، أعرب لوكاس فاسكيز، لاعب ريال مدريد، عن سعادته البالغة بالتواجد مع الميرنجي في مدينة جدة السعودية، قائلًا: "إنه لسرور كبير أن نسافر مع ريال مدريد إلى أي جزء من العالم. نتطلع للاستمتاع بمباراة رائعة مع الجماهير في جدة".

وعن الشائعات المتعلقة بالتعاقد مع اللاعب ألكسندر-أرنولد، قال فاسكيز: "إنه ليس لاعبًا في ريال مدريد، لذا لا يمكنني التعليق على هذا الموضوع. نحن مركزون على مباراة الغد، نريد الفوز والوصول إلى النهائي ونتطلع للقب بحماس كبير".

وفيما يتعلق بغياب اللاعب داني كارباخال بسبب الإصابة في الركبة، أشار فاسكيز على أهمية الظهير الأيمن الأساسي للملكي، موضحًا أنه يحاول مساعدة الفريق بأي طريقة ممكنة، معربًا عن سعادته بتمثيل "أفضل نادٍ في العالم".

وتحدث فاسكيز أيضًا عن قضية عدم تسجيل داني أولمو في قائمة برشلونة، قائلاً: "نحن جميعًا نعرف ما يحدث. نحترم جميع الأندية واللاعبين ونثق في المؤسسات والقوانين. سنرى ما سيحدث".

وعن تجديد عقده، قال فاسكيز: "لا يزال من المبكر معرفة ما سيحدث. أنا سعيد هنا وأستمتع بالموسم، سنرى ما سيحدث في المستقبل، لا يمكنني قول أي شيء آخر، وأنا أفتخر بتحقيق حلم حياتي وارتداء شارة قيادة ريال مدريد".