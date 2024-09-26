بدأت الحرب مبكرًا .. قناة ريال مدريد تتجاهل حكم الديربي وتُهاجم مساعد الفيديو وتذكره بالماضي "الأليم"

ريال مدريد يُواجه أتلتيكو مدريد يوم الأحد القادم

رغم بقاء 3 أيام على مباراة الديربي بين أتلتيكو مدريد وضيفه ريال مدريد في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، إلا أن الحرب اشتعلت مبكرًا بين الفريقين وكذلك ضد طاقم التحكيم المخصص لإدارة اللقاء.

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الحكم ماتيو بوسكيتش فيرير سيكون الحكم الرئيسي للمباراة فيما سيتواجد خافيير إيجلاسياس فيلانويفا في غرفة تقنية الفيديو، وقد نشرت قناة ريال مدريد الرسمية فيديو يحمل تقريرًا حول الحكم، كما اعتادت دومًا، لكن الغريب تلك المرة أنها لم تتحدث عن الحكم الأول بل مساعد الفيديو فيلانويفا.

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التقرير المصور حمل انتقادات واضحة للحكم فيلانويفا واستعراض لقراراته السلبية السابقة ضد ريال مدريد، سواء حين كان في الملعب أو غرفة الفيديو، إذ استعرض مباراة الريال ضد مايوركا في الجولة الأولى من الليجا هذا الموسم، وقد اتهم الحكم بإلحاق الضرر بأبطال إسبانيا 3 مرات، الأولى بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح كيليان مبابي، والثانية بعدم منح مافيو بطاقة حمراء لتدخله ضد فينيسيوس جونيور، والثالثة حين لم يحتسب ركلة جزاء لصالح ميليتاو.

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قناة ريال مدريد رأت أن فيلانويفا كان يجب أن يُنبه الحكم سوتو جرادو لتلك الحالات الثلاثة لكنه لم يفعل، وكذلك لم يُنبه الحكم في مباراة الموسم الماضي أمام أوساسونا عند ارتكاب خطأ ضد رودريجو يستوجب البطاقة الحمراء، وكذلك لوجوب احتساب ركلة جزاء لصالح فينيسيوس.

الأمر لم يتوقف هنا، بل أوضح التقرير أن فيلانويفا كان الحكم الرئيسي لمباراة الريال أمام جيرونا قبل موسمين، وقد رأت القناة الرسمية للنادي الإسباني أن الحكم لم يُشهر بطاقة حمراء نتيجة تدخل عنيف ضد فينيسيوس، فيما منحه بطاقة صفراء في لقطة أخرى كان يستحق خلالها الحصول على خطأ.

يُشار إلى أن مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الجولة الأولى من لا ليجا هذا الموسم انتهت بالتعادل 1-1 وشهدت طرد فيرلاند ميندي مدافع الملكي.