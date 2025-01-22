عقوبة "ادعاء فينيسيوس" .. ضربة قوية لريال مدريد في جولة الحسم لدوري أبطال أوروبا

البرازيلي يدفع الثمن غاليًا

رغم الانتصار العريض لريال مدريد، إلا أن جماهير النادي الملكي تلقت خبرًا مزعجًا خلال مباراة الفريق أمام ريد بول سالزبورج النمساوي.

وهز ريال مدريد شباك ضيفه النمساوي بـ5 أهداف، بفضل الثنائي البرازيلي رودريجو وفينيسيوس جونيور، حيث سجل كل منهما هدفين، والفرنسي كيليان مبابي، ليؤمن انتصاره الرابع في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

إلا أن الدقيقة 42 من المباراة حملت نبأ سيئًا لجماهير الملكي، مع إشهار الحكم السويدي جلين نيبيرج البطاقة الصفراء في وجه المهاجم البرازيلي المتألق الليلة فينيسيوس جونيور.

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واعتبر نيبيرج أن فينيسيوس ادعى السقوط في منطقة جزاء فريق سالزبورج للحصول على ركلة جزاء، رغم وجود التحام بينه وبين مدافع الفريق الضيف، ليشهر الحكم في وجهه البطاقة الصفراء.

وبهذه البطاقة الصفراء، تأكد غياب فينيسيوس عن مباراة ريال مدريد المقبلة أمام ستاد بريست الفرنسي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري ببطولة دوري الأبطال، وذلك لتراكم البطاقات الصفراء.

ويحتاج ريال مدريد إلى مشاركة كل لاعب في هذه المباراة، نظرًا لأنها ستكون مهمة للغاية من أجل ضمان مقعد في الفرق من المركز (التاسع وحتى الرابع والعشرين) في الملحق المؤهل إلى الدور ثمن النهائي.

ورغم عدم استحالة الأمر نظريًا، لكن سيكون من الصعب على ريال مدريد اللحاق بركب الثمانية الكبار المتأهلين إلى دور الـ16 مباشرة، حيث يملك 12 نقطة فقط قبل الجولة الأخيرة.