فيديو | "ستهبطون للدرجة الثانية" .. فينيسيوس جونيور يستفز جماهير رايو فاليكانو!

النجم البرازيلي يواصل إثارة الجدل!

استفز النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد، جماهير نادي رايو فاليكانو، خلال خروجه من ملعب المباراة التي جمعت بين الفريقين.

وفرض رايو فاليكانو التعادل الإيجابي بثلاثية لكل فريق، خلال المباراة التي أقيمت بالجولة السابعة عشر ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وانتشر مقطع فيديو عبر منصة "إكس" لفينيسيوس أثناء خروجه من ملعب المباراة، حيث قام بتوجيهه إشارات مستفزة إلى جماهير رايو فاليكانو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال جونيور بالإشارة للرقم "2" وعلامة الهبوط، في إشارة إلى أن فريقهم سيهبط هذا الموسم إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بترتيب الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة، بينما يتصدر برشلونة الترتيب بـ38 نقطة، قبل مباراة ليجانيس المقرر لها مساء اليوم الأحد.