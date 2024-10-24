"الموت لفينيسيوس" .. جماهير برشلونة تشعل الحرب مبكرًا مع البرازيلي قبل الكلاسيكو!

حلقة جديدة من مسلسل الإساءة ضد جناح ريال مدريد

قبل أيام على مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو، قررت جماهير برشلونة إشعال الأجواء مبكرًا، وذلك عن طريق رسالة عدائية إلى الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور.

مشجعو النادي الكتالوني قاموا بغناء العديد من الأهازيج الصاخبة قبل مواجهة بايرن ميونخ، أمس، الأربعاء، والتي فاز بها فريقهم بنتيجة 4/1، في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، والغريب أن فينيسيوس كان حاضرًا في تلك الأجواء.

مقطع فيديو انتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شوهدت خلاله مجموعة من جماهير برشلونة تغني "الموت لفينيسيوس، الموت لفينيسيوس".

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وهو الأمر الذي يعكس العداء الشديد الذي تكنه جماهير الفريق تجاه البرازيلي، حيث سبق أن وصفوه بـ"القرد" في مناسبة أخرى خلال الموسم الماضي.

ويأتي هذا المشهد كجزء من سلسلة طويلة تعرض خلالها فينيسيوس للعديد من حملات الهجوم العنصري والإساءات المختلفة من جماهير بعض الفرق في الدوري الإسباني، وهو ما خرج اللاعب أكثر من مرة للشكوى منه والتنديد به، ودفعه للتشكيك في قدرة إسبانيا في تنظيم كأس العالم 2030 بسبب انتشار العنصرية على حد قوله.

جدير بالذكر أن برشلونة يلعب أمام ريال، السبت القادم، على ملعب سانتياجو برنابيو، وهو على صدارة الدوري الإسباني بـ27 نقطة، بفارق 3 نقاط عن غريمه اللدود صاحب المركز الثاني.