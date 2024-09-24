"وقاحته حاضرة" .. فينيسيوس جونيور في تصرف غير أخلاقي تجاه لاعب ألافيس وسخرية من الحكم!

البرازيلي خارج السيطرة بمواجهة ريال مدريد وألافيس..

يأبى البرازيلي فينيسيوس جونيور؛ نجم ريال مدريد الإسباني، أن تمر مباراة واحدة دون أن يلفت الأنظار له بلقطة خروج عن النص، وهو ما تكرر مرتين على الأقل ليلة أمس الثلاثاء، أمام ديبورتيفو ألافيس.

تابعوا أقوى الدوريات الأوروبية ومنافساتها عبر TOD

الميرنجي نجح في خطف ثلاث نقاط صعبة أمام ألافيس بالفوز (3-2)، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ثلاثية الملكي جاءت في الدقائق 1 و40 و48 من عمر اللقاء، الذي انقلب في الدقيقتين 85 و86 حيث موعد هدفي الخصم.

وبعيدًا عن إثارة المباراة بشكل عام، كان لفيني إثارته الخاصة، إذ أنه تحصل على كارت أصفر في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول، نظير احتجاجه على الحكم أليخاندرو مونييز رويز.

لكنه أفلت في الشوط الثاني من الإنذار الثاني ومن ثم الطرد، بعدما تغاضى الحكم عن إنذاره رغم دهس قدم مدافع ألافيس مورينيو أثناء سقوطه على الأرض. (شاهد الفيديو)

TOD

وتغاضى الحكم في لقطة أخرى عن طرده كذلك، إذ تم استبداله في الدقيقة 90، وفي اللحظة نفسها أعلن الحكم الرابع احتساب ست دقائق وقت بدل من الضائع، ليقف البرازيلي أمامه ضاحكًا بسخرية، مطالبًا إياه بتفسير كيفية احتساب كل تلك الدقائق، معتبرًا إياها مبالغة.

وهنا تدخل تشيندو؛ إداري ريال مدريد، مصطحبًا فيني من يده خارج الملعب، خوفًا من أن يعاقبه الحكم على تشكيكه في نزاهة طاقمه.

ومن جانبها، وصفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أفعال فينيسيوس في لقاء الليلة بـ"الغطرسة" و"الوقاحة"، مؤكدة أنها لا تليق بلاعب مرشح بقوة للفوز بالكرة الذهبية عن عام 2024.

وشكك البعض في نوايا حكم اللقاء بتعمد عدم معاقبة نجم الميرنجي كي لا يفوت عليه فرصة المشاركة في ديربي مدريد، عندما يحل الريال ضيفًا على أتلتيكو في 29 من سبتمبر الجاري، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

يذكر أنه بحسب التقارير الصحفية المنتشرة فقد أُبلغ فيني بفوزه بالكرة الذهبية متفوقًا على عدة نجوم على رأسهم زميليه في الريال داني كارباخال وكيليان مبابي.