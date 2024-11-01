نجم برشلونة: أريد البقاء حتى نهاية مسيرتي ولم أتفاجأ بخسارة فينيسيوس للكرة الذهبية

يؤمن أن الأمور كانت متكافئة

أكد باو كوبارسي لاعب برشلونة، أنه لم يندهش كثيرًا بخصوص خسارة النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور للكرة الذهبية، لصالح رودري لاعب وسط مانشستر سيتي.

فينيسيوس كان المُرشح الأول للظفر بالجائزة كأفضل لاعب في العالم لعام 2024، ولكن رودري حصل عليها، وسط حالة من الغضب من ريال مدريد الذي رفض حضور الحفل الذي أقيم الإثنين الماضي في العاصمة الفرنسية باريس، اعتراضًا على خسارة لاعبه.

وردًا على هذا الأمر، قال كوبارسي لإذاعة "راديو كتالونيا":"المنافسة كانت متكافئة للغاية بين الثنائي، لذلك لم أتفاجأ من خسارة فينيسيوس للجائزة، ومن الجيد عمومًا حصول لاعبًا إسبانيًا عليها".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن رأيه في تألق زميله لامين يامال:"ليس لديه سقف، ومن الصعب جدًا إيقافه، عندما تلعب ضده فأنت لا تعرف من أين سيأتي".

تطلعاته للمستقبل:"أود الفوز بجميع الألقاب، هذا المطلوب دائمًا في برشلونة، وأتمنى أن أقضي مسيرتي بالكامل هنا".

جدير بالذكر أن كوبارسي أصبح مؤخرًا من أهم العناصر الأساسية بتشكيل المدرب هانز فليك في برشلونة، رغم بلوغه من العمر 17 عامًا فقط، حيث يعتبر من أهم عوامل نجاح الفريق هذا الموسم بسبب تألقه بمركز قلب الدفاع بجوار إينيجو مارتينيز.