فينيسيوس جونيور: حينما تكون نجمًا يهاجمك الخصوم.. خشيت الغياب عن كأس العالم

تحدث البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم منتخب السيليساو ونادي ريال مدريد عن العديد من الأشياء مثمنًا نصائح زملائه الكبار في البرازيل وريال مدريد وبالتحديد نيمار وكريم بنزيما.

وقال فينيسيوس في تصريحات لوكالة "رويترز": "لقد خاض الكثير من الأشياء في سن صغيرة، لعب تحت ضغوط كبيرة للغاية، إنه واحد من هؤلاء اللاعبين الذين يتأكدون أن كل شيء يسير بشكل جيد للجيل الجديد، حلم تحول إلى حقيقة أن أكون معه لأنني كبرت وأنا أتخذه قدوة لي، ما يفعله كقائد مهم للغاية، إنه يعلم أنه بمساعدتنا نستطيع الفوز وعمل كأس عالم عظيم".

وأضاف: "تعلمت أن أسمع للاعبين ذوي الخبرة الأكبر مثل بنزيما ونيمار، الأمر يساعدني في ريال مدريد والبرازيل أين فعل اللاعبون العديد من الأشياء وتوجوا بألقاب عديدة في مسيرتهم يفيدني بشكل واضح".

وأكد فينيسيوس أنه كان يعاني من عنف الخصوم تجاهه، مشددًا: "لعب الخصوم تجاهي أنا ورودريجو على وجه التحديد بعنف كبير، كنا نخاف من الغياب في كأس العالم، حينما تبدأ في النجومية يتعامل معك الخصوم بقوة أكبر وعليك أن تسيطر على هذا الوضع، لقد تعلمت هذا من نيمار حينما كان في برشلونة ومن كريستيانو رونالدو حينما كان في ريال مدريد".

وكشف عن نصيحة بنزيما الغالية له مؤكدًا: "لقد أخبرني بنزيما أن أكون هادئًا وأتحلى بالسلام الذهني لأن الخصوم يركضون وراءك بسبب أهميتك ولكنهم خائفون منك".