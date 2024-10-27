"سأفوز بالكرة الذهبية" .. الكشف عن كواليس حوار فينيسيوس جونيور وجافي بالكلاسيكو

ما الذي دار بين فينيسيوس وجافي؟

شهدت الدقائق الأخيرة من مواجهة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، مشادة كلامية بين النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور والإسباني جافي نجم وسط برشلونة، كادت أن تتحول إلى معركة على الملعب.

وشارك جافي كبديل في مواجهة الكلاسيكو التي حسمها برشلونة أمام ريال مدريد برباعية دون رد، باللقاء الذي أقيم على ملعب سانتياجو بيرنابيو بالجولة 11 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وكشف برنامج "الشيرينجيتو" عن كواليس الحوار الذي دار بين فينيسيوس وجافي، وذلك بعد الخطأ الذي ارتكبه الأخير بحق الأول، ليحصل لاعب وسط البلوجرانا على كارت أصفر.

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وأكد البرنامج على أن فينيسيوس قال لجافي: "ولكن أنا سأحصل على الكرة الذهبية غدًا"، كنوع من مكايدة لاعب وسط البلوجرانا.

ويعد فينيسيوس هو المرشح الأبرز لنيل جائزة الكرة الذهبية، خلال الحفل الذي سيقام غدًا الإثنين بالعاصمة الفرنسية باريس.