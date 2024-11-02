هل هاجمه حقًا؟ الاتحاد الأوروبي يرد رسميًا على تصريحات تشيفرين المنتشرة عن فينيسيوس!

تعهد صارم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية

خرج الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، من أجل الرد بشكل رسمي على التصريحات التي انتشرت مؤخرًا، وتم نسبها إلى رئيسه السلوفيني أليكساندر تشيفيرين.

الأيام القليلة الماضية شهدت حالة من الضجة بمختلف وسائل الإعلام العالمية، بسبب خسارة فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد للكرة الذهبية لعام 2024، لصالح رودري لاعب وسط مانشستر سيتي، مما تسبب في غياب ريال عن حفل الجائزة الذي أقيم الإثنين الماضي بالعاصمة الفرنسية باريس.

ووسط كل هذا الزخم، انتشرت تصريحات على لسان تشيفيرين يقول فيها:"يجب على ريال مدريد مراجعة موسم فينيسيوس جونيور بأنفسهم، لمعرفة ما يفعله مع الحكام واللاعبين والجماهير في كل مباراة، رودري لم يخسر في 72 مباراة، صنع أهدافًا أكثر منه وسجل 12 هدفًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ورد الاتحاد الأوروبي على هذا الأمر في بيان رسمي جاء فيه:"نحن ننفى بشكل قاطع الادعاءات المتداولة فيما يتعلق بحديث رئيس الاتحاد المزعوم عن نتائج الكرة الذهبية".

وأضاف:"لم يصدر الاتحاد الأوروبي ولا رئيسه أي بيانات أو تعليقات بشأن اختيار الفائز بالجائزة، أي تقرير من هذا القبيل لا أساس له من الصحة على الإطلاق ولا يعكس الواقع".

وفي النهاية شدد اليويفا على الاحتفاظ بحقه في اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد أي طرف متورط في نشر مثل هذه التصريحات الكاذبة وفقًا للبيان.