إجازة إضافية ورحلة إلى ميامي .. خطة أنشيلوتي تمنح فينيسيوس فرصة ذهبية بمنتصف الموسم

إجازة استثنائية للبرازيلي

مع حلول فترة أعياد الميلاد، والفوز بكأس إنتر كونتيننتال على حساب باتشوكا المكسيكي، يبدو أن الأمور أصبحت أكثر إشراقًا وهدوءًا في ريال مدريد.

الأمر لا يتعلق بذلك فقط، هناك أيضًا فينيسيوس جونيور، الجناح البرازيلي الذي تخطى مؤخرًا آلام الكرة الذهبية، بالحصول على جائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم لعام 2024.

موقع "ريليفو" قال إن فينيسيوس سيحصل على راحة إضافية للاسترخاء، تزامنًا مع مباراة الفريق أمام إشبيلية غدًا، الأحد، في الدوري الإسباني، وهي المواجهة الأخيرة للميرينجي خلال هذا العام.

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وأوضح أن صاحب الـ24 سنة الذي سيغيب ضد إشبيلية لقضاء عقوبة الإيقاف بسبب حصوله على خمس بطاقات صفراء، لم يتدرب مع الفريق أمس، الجمعة، مع بقية زملائه، وسيسافر إلى مدينة ميامي الأمريكي قريبًا لقضاء إجازته الشتوية، وهي فرصة ذهبية له لإعادة التقاط الأنفاس.

وهو ما يعني أن إجازة فينيسيوس ستبدأ قبل جميع اللاعبين، لأنه لن يلعب ضد إشبيلية، على أن يعود إلى تدريبات الفريق مرة أخرى في 30 ديسمبر الجاري.

ومن غير المستبعد أن يسافر اللاعب إلى دبي في 27 ديسمبر الجاري، من أجل حضور حفل توزيع جوائز جلوب سوكر، مع إمكانية حصوله على جائزة فردية جديدة.

وتتوافق إجازة البرازيلي الإضافية مع الخطة التي وضعها المدرب كارلو أنشيلوتي، في ظل هذا الموسم المتطلب والجدول الزمني الضيق، وذلك لمنح اللاعبين أكبر قدر ممكن من الراحة بمنتصف الموسم، قبل العودة مرة أخرى إلى معترك المنافسات المحلية ودوري أبطال أوروبا.