"تفعل نفس الشيء" .. الكشف عما قاله فينيسيوس جونيور لحكم الكلاسيكو!

هذا ما قاله فينيسيوس إلى الحكم!

صب النجم البرازيلي غضبه ضد حكم مباراة الكلاسيكو الذي جمع بين ريال مدريد وبرشلونة مساء السبت، حيث قام بتوجيه له بعض العبارات المثيرة للجدل.

وحسم برشلونة الكلاسيكو لصالحه، بالفوز على ريال مدريد في عقر داره برباعية دون رد، في مواجهة قوية ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ونشرت قناة "موفيستار" مقطع فيديو يظهر فيه فينيسيوس وهو بعض العبارات القوية إلى حكم المباراة، إذ اتهمه بأنه دائمًا ما يتعمد فعل نفس الأمور في جميع المباريات.

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وظهر فينيسيوس وهو يقول للحكم: "أنت دائمًا تفعل نفس الشيء في جميع المباريات"، في إشارة منه إلى تعمده عرقلة ريال مدريد في مبارياته.

ورفع برشلونة الفارق بينه وبين ريال مدريد إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب الدوري الإسباني.