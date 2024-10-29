"كونك أسودًا يجعلك متأخرًا بخطوة" .. حاشية فينيسيوس تشكك في خسارته الكرة الذهبية لسبب غير رياضي!

دخل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، في حالة حزن شديد بعد خسارته الكرة الذهبية لصالح لاعب خط الوسط الإسباني رودري، نجم مانشستر سيتي.

وحل فينيسيوس في المركز الثاني بترتيب جائزة "بالون دور"، خلف رودري الفائز ببطولة الأمم الأوروبية مع منتخب إسبانيا والدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي في الموسم المنصرم.

وقاطع فينيسيوس (24 عامًا) الحفل مع ناديه ريال مدريد، حيث رأى أنه تعرض للظلم في هذا السباق، رغم فوز مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي فاز بجائزة أفضل مدرب هذا العام وفاز النادي نفسه بجائزة أفضل فريق للرجال في 2024.

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ويشعر الوسط المحيط بفينيسيوس، أن عدم فوز لاعب ريال مدريد بجائزة الكرة الذهبية، ليس لسبب رياضي على الإطلاق، وأبرزهم البرازيلية لودميلا سيلفا، لاعبة أتلتيكو مدريد السابقة، كتبت عبر حسابها بمنصة "X" (تويتر سابقًا) مقطعًا من أغنية برازيلية، يقول: "يا بني، لكونك أسودًا، يجب أن تكون أفضل بخطوتين".

من جانبه، نشر المغني البرازيلي ماك مانيرينو والذي يرتبط بعلاقة صداقة مع فينيسيوس، صورة لنجم ريال مدريد مصحوبة بنص يقول: "عدم وجود هذه الجائزة بين يديك يظهر فقط عقلية أولئك الذين يخشون وجودنا".

وتابع: "لقد اختارتك عائلتك وأصدقاؤك هنا والجميع بالفعل باعتبارك الأفضل في العالم.. لست بحاجة إلى هذه المكانة، وأنا أعلم أن هذا لن يؤثر عليك؛ أنت أعظم مثال على التغلب على الصعوبات، ويشرفني أن أدعوك صديقًا".