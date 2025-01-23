بعد الإغراءات السعودية .. فينيسيوس يحسم موقفه من الاستمرار مع ريال مدريد

فينيسيوس يتحدث عن الكرة الذهبية لأول مرة

كشف النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، عن موقفه من الاستمرار مع فريقه، بعد العروض التي وصلته خلال الفترة الماضية، أبرزها العرض السعودي من دوري روشن.

وقاد فينيسيوس فريقه ريال مدريد للفوز على سالزبورج النمساوي بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت أمس الأربعاء، بدوري أبطال أوروبا، ليصل إلى الهدف رقم 101 له مع الميرنجي.

وقال فينيسيوس خلال تصريحات عبر شبكة "TNT" البرازيلية: ""الخطوة التالية هي أن أكون واضح الذهن، أطور من لعبي وأستمر في التطور لمساعدة أكبر نادٍ في العالم، لقد حلمت بالوصول إلى هنا، واللعب بجانب لاعبين عظماء في موسم استثنائي".

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وأضاف: "أعتقد أن حلمي الآن هو التفكير بشكل أكبر والفوز بالمزيد من الألقاب مع هذا القميص"، ليُنهي الجدل الدائر حول إمكانية رحيله عن ريال مدريد.

وعن جائزة الكرة الذهبية، تحدث فينيسيوس التي خسرها لصالح زميله رودريجو العام الماضي، وقال:"هدفي الأكبر دائماً هو مساعدة فريقي، تسجيل الأهداف، صناعة التمريرات الحاسمة، وأن أكون في أفضل مستوياتي، إذا كنت كذلك، يمكنني مساعدة زملائي وقيادة مدريد إلى القمة، وهذا هو هدفي الأساسي".

واستطرد قائلًا: "الجوائز الفردية مهمة بالطبع، لكن لا يمكننا الحديث عنها كثيرًا، ربما لم تكن الأصوات كما توقعها الناس، ولكن يجب أن نستمر، رودريجو، مبابي، وجود بلينجهام، نحن هنا لتحقيق إنجازات عظيمة".

وأشاد فينيسيوس بزملائه في الهجوم، بما في ذلك رودريجو ومبابي، قائلاً: "نحن الثلاثي الهجومي، وعلينا مسؤولية تسجيل الأهداف وصناعة الفارق، نحن سعداء جداً بوجود كيليان معنا، البدايات دائماً صعبة، لكنه تكيف بشكل جيد، وبالرغم من ذلك سجل العديد من الأهداف، رودريجو وأنا سنفعل كل شيء لمساعدته ليصبح هداف كل البطولات، فهو جاء هنا من أجل ذلك".

وتحدث جونيور عن تسجيله لـ100 هدف مع ريال مدريد، متفوقاً على الأسطورة رونالدو نازاريو: "رونالدو ساعدني كثيرًا بنصائحه، وأعتقد أنه سيكون سعيداً لأنني تجاوزته، لدي كل الاحترام والتقدير له".