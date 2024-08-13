"عرض وحشي لا يقارن بريال مدريد" .. المقربون من فينيسيوس جونيور يثيرون جنون الأهلي بـ"رد مفاجئ"

العالم يترقب مصير صفقة فينيسيوس جونيور..

"كل شيء ممكن في كرة القدم".. بهذا الشعار تتابع جماهير النادي الأهلي السعودي، تطورات مفاوضات المملكة العربية السعودية مع الساحر البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح العملاق الإسباني ريال مدريد.

السعودية فتحت خط مفاوضات مع فينيسيوس؛ لضمه إلى صفوف الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وفي عقد لمدة 5 سنوات، مقابل مليار يورو "رواتب ومكافآت" إجمالية.

وفي هذا السياق.. نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية، مساء اليوم الثلاثاء، "رد" المقربين من الساحر البرازيلي البالغ من العمر 24 سنة، على عرض السعودية الضخم.

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المقربون من فينيسيوس جونيور - حسب الصحيفة -، وصفوا عرض السعودية بـ"الوحشي"، مشيرين إلى أن اللاعب يتقاضى 20 مليون يورو سنويًا فقط، مع ريال مدريد.

لذلك.. أكد المقربون من فينيسيوس، على ضرورة دراسة العرض السعودي بشكل دقيق وجيد، قبل اتخاذ أي قرار؛ ما يفتح الباب أمام إمكانية رؤية اللاعب بقميص النادي الأهلي.

جدير بالذكر أن فينيسيوس جونيور يرتبط بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، حتى 30 يونيو من عام 2027، وبشرط جزائي يُقدر قيمته بمليار يورو.