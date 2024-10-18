رسم الوشم باسمها ثم اكتشف انها ليس ابنته .. لاعب ريال مدريد السابق يتلقى صدمة حياته!

قصة صعبة مر بها لاعب الريال السابق!

تلقى فينيسيوس توبياس لاعب ريال مدريد السابق، صدمة كبيرة جدًا من زوجته، بعدما اكتشف أن طفلته التي وضع اسمها كوشم على ذراعه ليس ابنته!

توبياس "20 عامًا" يلعب في مركز الظهير الأيسر، وكان في صفوف ريال مدريد على سبيل الإعارة لمدة عامين، قبل الاستقرار حاليًا في صفوف شاختار دونيتسك.

ووضعت إنجريد ليما زوجة اللاعب البرازيلي إبنتها مايتي على الرغم من انفصالهما يوم 8 أكتوبر الماضي، ليقوم نجم الريال السابق بوضع اسمها على ذراعه احتفالًا بها، بجانب كلمة "أحبك" باللغة البرتغالية.

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ولكن ليما فجرت المفاجأة المدوية ووجهت الصدمة الكبيرة إلى فينيسيوس، حيث كشفت عبر حسابها على منصة "إنستجرام" عن أن ابنتها مايتي ليست نجلة توبياس!

وأكدت ليما على أنها بعد انفصالها بلاعب الريال السابق، ارتبطت برجل آخر، لتقوم بإجراء تحليل الحمض النووي "DNA"، التي كشفت أن مايتي ليست ابنة توبياس.

وأضافت: "لقد جئت للإدلاء ببيان حول أمر مزعج، ولسوء الحظ سأضطر إلى الخروج به علنًا، لأقدم لكم تفسيرًا له، لم نكن أنا وفينيسيوس معًا منذ فترة، وخلال تلك الفترة كنت في علاقة مع شخص آخر، وهو كان في علاقة مع امرأة أخرى".

وتابعت: "في هذه الأثناء جاءت مايتي، وقررنا إجراء اختبار الحمض النووي، وتبين أن مايتي ليست ابنة توبياس".