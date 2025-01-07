"فينيسيوس لا يحتاج إلى تعاطفكم" .. أنشيلوتي يدافع عن نجم ريال مدريد أمام الهتافات العنصرية

المدرب الإيطالي يستبعد العقوبة

حرص الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، على دعم الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، في ظل أزمة الهتافات العنصرية ضده خلال مباراة الملكي أمام فالنسيا بالدوري الإسباني.



وبثت قناة النادي الملكي، مقاطع فيديو لهذه الأحداث التي تم تسجيلها من قبل الجماهير الحاضرة للقاء، والتي تظهر جماهير فالنسيا تصرخ بعبارات عنصرية مثل "الأسود" و"القرد" و"القرد الأسود" و"المثلي"، كلما ذهبت الكرة إلى فينيسيوس.



وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها فينيسيوس لهتافات عنصرية، حيث سبق أن عانى من نفس الأمر في مباراة جمعت الفريقين على نفس الملعب في مايو 2023، حيث تم استخدام نفس العبارات من قبل الجماهير ضده، مما أدى إلى استمرار الاحتجاجات والتصدي للعنف اللفظي في المدرجات.



وقال المدرب الإيطالي في مؤتمر صحفي عقب الفوز أمام ديبورتيفا مينيرا (5-0) بدور الـ32 من كأس ملك إسبانيا: "أعتقد أنهم لن يعاقبوا فينيسيوس، وهو ليس بحاجة لإظهار تأثيره، لقد أعطانا الفرصة للفوز بدوري أبطال أوروبا، إنه أفضل لاعب في العالم ويحظى بمودة جميع مشجعي ريال مدريد".



وتحدث أنشيلوتي عن الفرص الضائعة من إندريك، مشيدًا بأداء اللاعب البرازيلي الشاب، قائلاً: "لقد قدم مباراة جيدة، حتى وإن لم يسجل. أنا واثق بأنه سيسجل عندما نحتاج إليه".



وأضاف: "كان من الجيد أن يلعب فالفيردي نصف الوقت فقط. فضلنا الحفاظ على بيلينجهام، تشواميني أو سيبايوس، بينما لما يلعب فاييخو بسبب بعض الألم، وليس لأسباب أخرى".

