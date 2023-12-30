فينيسيوس أفضل من ميسي .. إندريك يصدم الجميع في اختياراته للاعب المثالي!

تجاهل أي لاعب من برشلونة

بعد ظهوره الأول في ريال مدريد تمهيدًا للانضمام للفريق في الصيف، بدأت الأنظار تتجه بشكل كبير نحو الموهبة البرازيلية إندريك.

لاعب بالميراس الحالي ظهر في مقابلة مع شبكة "ESPN" لاختيار اللاعب المثالي بالنسبة له، ليختار العديد من نجوم ريال ويتجاهل تمامًا أي لاعب من برشلونة وكذلك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويؤمن إندريك أن كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان هو اللاعب الأفضل عندما يتعلق الأمر بالسرعة، بينما كريستيانو رونالدو مهاجم النصر هو الأفضل من ناحية القوة، وبالنسبة للذكاء فوقع اختياره على لوكا مودريتش نجم ريال.

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وعندما سُئل عن قوة التحمل اختار جود بيلينجهام، التمرير توني كروس، والمراوغة قام باختيار فينيسيوس جونيور مفضلًا زميله القادم على ميسي.

وبالنسبة لإنهاء الفرص قام إندريك ضاحكًا باختيار نفسه، وأخيرًا العقلية كانت من نصيب أبيل فيريرا اللاعب البرتغالي السابق ومدربه في بالميراس.