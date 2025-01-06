"فينيسيوس يستحق الكرة الذهبية" .. نجم برشلونة الأسبق يدافع عن كيليان مبابي ويستاء: مقارنة لامين يامال بليونيل ميسي أمر مزعج!

دافيد فيا غير مقتنع بالكرة الذهبية ولكن!

بواقعية كبيرة تحدث دافيد فيا؛ نجم برشلونة الأسبق، عن بعض القضايا المثارة حاليًا في الوسط الرياضي حول ناديه وكذلك غريمه ريال مدريد، حتى أنه اعترف بأحقية لاعب الملكي البرازيلي فينيسيوس جونيور في الحصول على الكرة الذهبية.

جائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب خلال عام 2024 تم منحها للإسباني رودري؛ نجم مانشستر سيتي، في اختيار أثار الكثير من الجدل في ظل المنافسة الشرسة مع فينيسيوس.

حول هذا الصراع، قال فيا خلال تصريحاته لصحيفة "آس": "رودري يستحقها؟ بالتأكيد، لمَ لا؟، لن أكذب وأقول إنني أؤمن كثيرًا بهذه الجائزة، لا أعرف في الأساس ما هي معايير التصويت بها، لكن بالطبع إذا حصلت عليها، لقبلت وقلت إنها أفضل لحظة في حياتي، في الأخير كرة القدم لعبة جماعية، صحيح أن هناك إحصائيات، لكنني أفضل جائزة الحذاء الذهبي على سبيل المثال؛ لأنها واضحة تمامًا .. الفائز هو من يسجل أكبر عدد من الأهداف".

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وأضاف: "لقد فاز بالكرة الذهبية لاعب إسباني (رودري)، سعدت كثيرًا بفوزه بها، لأنني أعتقد أن الكرة الإسبانية تستحقها منذ فترة طويلة، كذلك فينيسيوس وبيلينجهام (ثنائي ريال مدريد) يستحقونها وكارباخال أيضًا، لكن كما قلت، بما أنني لا أعرف المعايير التي يتم التصويت على أساسها، فلن أعطيها أهمية كبيرة".

وانتقل النجم الإسباني الذي علق حذاءه عام 2000، للحديث عن الفرنسي كيليان مبابي؛ لاعب ريال مدريد الذي انضم له في الصيف الماضي وتعرض للكثير من الانتقادات لتراجع مستواه..

"مبابي لا يزال في طور التأقلم وهي مرحلة ضرورية؛ فقد غيّر البلد والدوري والفريق وكل شيء، وعلى الرغم من أنه يلعب كمهاجم إلا أنني أعتقد أنه ليس مهاجمًا تقليديًا مثلي، هو يمتلك العديد من المهارات التي هي أفضل مني، وعلى الرغم من ذلك ليس من السهل أن يطالبونه بتسجيل أربعة أهداف في المباراة، هل يخطئ؟ نعم! لكنه يسجل عددًا جيدًا من الأهداف، أنا لست الشخص الأنسب للحديث عن ريال مدريد بحب كبير إلا أن وجود مبابي خبر سار لريال مدريد والدوري الإسباني".

واختتم فيا بالحديث عن لامين يامال؛ نجم برشلونة ومن قاد المنتخب الإسباني لحصد لقب يورو 2024: "إنه شاب مذهل في طريقة لعبه وفهمه لكرة القدم، أنا لا أعرفه شخصيًا، لكننا التقينا مرتين، وبدى خلالهما هادئًا ومركزًا، فهو ليس موهبة تفجرت وستستمر لبضعة أشهر فقط، إنما يحافظ على مستواه منذ فترة، بل لا يرتكب الأخطاء وكلما شارك يتطور أكثر، بجانب أنه يعرف معنى أن يكون بطلًا.

"لكن لا يمكن مقارنته بليونيل ميسي في الوقت الحالي (نجم برشلونة الأسبق وإنتر ميامي الحالي)، مقارنة أي لاعب بميسي حاليًا أصبح أمرًا مزعجًا، لامين نجم عالمي بالفعل وحقق إنجازات مهمة خلال العامين الأخيرين، وأنا كمشجع لبرشلونة أشعر بالحماس تجاهه كما الجمهور تمامًا، لكنني أعتقد أنه ليس من الضروري مقارنته بميسي، لأنه سيكون لديه مستقبل رائع".