فينسيوس يتحدث عن أصعب مدافع واجهه ومشكلته مع هازارد

فقرة لطيفة أجراها اللاعب مع جمهوره على قناته عبر موقع يوتيوب

تحدث فينسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد عن أصعب مدافع واجه، وعن مشكلته مع زميله إيدين هازارد.

اللاعب البرازيلي الشاب، أجاب على بعض الأسئلة في حوار مع جماهيره عبر قانته على موقع "يوتيوب"، سنستعرض أبرزها معاً في الأسطر التالية.

عند سؤال صاحب الـ 19 عاماً، عن أصعب مدافع لعب أمامه قال: "إيدير ميليتاو وسيرخيو راموس في تدريبات ريال مدريد".

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وعن الأنباء التي انتشرت من قبل حول وجود أزمة بينه وبين زميله هازارد قال: "لم تكن هناك أي مشاكل".

وعند سؤاله عن رأيه فيمن أقبح هو أم زميله مودريتش قال: "لن أجيب على ذلك بالطبع، لديّ الكثير من الاحترام لمودريتش".

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وعن الشخصية المشهورة التي يريد أن يدخل معها في علاقة عاطفية قال: "مع كيم كادريشان، أو أي شخص يحبني".

جدير بالذكر أن فينسيوس، شارك هذا الموسم مع ريال مدريد في 24 مباراة سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع اثنين آخرين.