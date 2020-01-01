فينسيوس: أحدثت مع لوكاس فاسكيز الفارق في ديربي مدريد

كورتوا سعيد أيضًا..

يؤمن فينسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، أن نزوله هو ولوكاس فاسكيز في الشوط الثاني من مباراة أتلتيكو مدريد، كان له أثر السحر على الإيقاع والنتيجة في آن واحد.

وكان الفريق الملكي قد استطاع الفوز بصعوبة شديدة على كتيبة دييجو سيميوني بهدف من توقيع كريم بنزيما، وقد دفع زين الدين زيدان، مدرب الريال، بجونيور وفاسكيز مطلع الشوط الثاني قبل هدف البنز بدقائق معدودة.

الدولي البرازيلي في تصريحات للصحافة بعد المباراة قال "في الشوط الثاني، دخلت أنا ولوكاس إلى المباراة بشكل جيد وغيّرنا من إيقاع اللعب.".

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كما أضاف "ماذا قال لنا زيدان بعد الشوط الأول؟ نفعل ما نفعله دائمًا، يكون لدينا بعض العمق، الشيء الأهم هو أن نحقق الفوز في النهاية.".

وأتم مجيبًا عن إذا ما كان الفوز يُنسب لزيدان أم اللاعبين قائلًا "للجميع، نحن مجموعة، الميستر معنا، لعبنا بشكل جيد.".

سيميوني: كانت لنا ركلة جزاء؟ لم أشاهدها

وعلى صعيد متصل، تحدث تيبو كورتوا، حارس عرين ريال مدريد، وأعرب عن سعادته الكبيرة بتحقيق الفوز ومؤكدًا على ضرورة استمرار الانتصارات في المرحلة المقبلة بمختلف البطولات.

الدولي البلجيكي في حديثه قال "كان المدرب يبحث عن شيء في الشوط الأول ولكن لم نتمكن من تحقيقه ثم حدث التغيير في الشوط الثاني وبتنا أكثر خطورة ومارسنا الضغوط بصورة أكبر.".

وأضاف "لقد استعانوا بالكرات الطولية، ولكننا أديّنا مباراة مميزة واستطعنا تسجيل هدف الفوز. الفوز في الديربي هو أمر صعب ولكنه استثنائي وله خصوصيته.".

واختتم بقوله "لدينا شعور مميز وجميل حقًا، من الرائع مواصلة الانتصارات وتوسيع الفارق بيننا وبين المنافسين.".

يذكر أن ريال مدريد بالفوز على أتلتيكو بات يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة وبفارق 6 نقاط مؤقتًا عن برشلونة الوصيف، والذي يلتقي مع ليفانتي مساء الأحد لحساب نفس الجولة.