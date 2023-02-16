فينسنت أبو بكر: كريستيانو رونالدو حاول إقناعي بالبقاء في النصر

أبو بكر يكشف عن سبب شعوره بالغضب أثناء الرحيل عن نادي النصر

كشف النجم الكاميروني فينسنت أبو بكر؛ مهاجم بشكتاش التركي، عن محاولة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لإقناعه بالاستمرار مع نادي النصر وعدم الرحيل بعد انضمامه.

وانضم رونالدو إلى صفوف النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية في صفقة تحدث عنها العالم، وبعدها رحل أبو بكر عن الفريق الأصفر لينتقل إلى بشكتاش التركي.

وقال أبو بكر خلال تصريحات عبر قناة "كانال بلس": "رونالدو تحدث معي وطلب مني البقاء وعدم الرحيل، ولكنني قلت له لا سأغادر لأسباب عائلية".

وأضاف المهاجم الكاميروني: "سألني رونالدو عن مكان عائلتي، وأخبرته أنهم في فرنسا ولذلك أفضل الذهاب إلى تركيا لأنها أقرب لهم، وقال لي هذا أفضل إذا عائلتك بعيدة حقًا فالأمر أصبح معقد".

وأكد أبو بكر على أنه شعر بالغضب خاصة بعدما أخبره الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق، بأن يجب أن يرحل أحد اللاعبين الأجانب بعد انضمام رونالدو، إما هو أو الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، ولذلك فضّل الرحيل عن النصر".