فيديو | محاولة رائعة لإحراز هدف بيكهام وهروب من بطاقة حمراء .. فينسنت أبو بكر يخطف الأضواء أمام فنربخشه

لحظات صعبة في المباراة

خطف فينسنت أبو بكر، مهاجم النصر السعودي السابق، الأضواء في مباراة فريقه هاتاي سبور أمام فرنبخشه في الجولة الـ18 من الدوري التركي، وذلك رغم خسارته وزملائه 2-1.

يوسف النصيري، المرشح للانتقال إلى النصر، سجل هدفي الفوز لرجال المدرب جوزيه مورينيو فيما أحرز بلال بوتوبا هدف هاتاي سبور الوحيد.

المهاجم الكاميروني حاول إحراز هدف، بتسديدة من قبل خط منتصف الملعب، وقد سدد الكرة بطريقة مذهلة تجاوزت العارضة بالقليل، مذكرًا الجميع بهدف ديفيد بيكهام الشهير في الدوري الإنجليزي لمانشستر يونايتد في مرمى ويمبلدون.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تلك كانت اللقطة الأولى لأبو بكر، فيما الثانية لم تكن بذلك الجمال بل على النقيض تمامًا، إذ دخل في شجار مع البرازيلي فريد مهاجم فنربخشه، وقد حصل على بطاقة صفراء من الحكم، فيما علق مغردون اللقطة التي انتشرت سريعًا في السوشيال ميديا بأن اللاعب هرب من البطاقة الحمراء.

الفوز رفع رصيد فنربخشه إلى النقطة الـ39 في وصافة جلطة سراي، فيما توقف رصيد هاتاي سبور عند النقطة الـ9 في المركز قبل الأخير.