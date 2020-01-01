فينجر يقترح الاستعانة بلاعبين سابقين لتحسين الفار

فينجر يقترح تعديلات جديدة على التسلل في عهد الفار..

اقترح أرسين فينجر، المدير الفني السابق لفريق أرسنال الإنجليزي، تعديل قانون التسلل، بعد التطورات التي شهدها هذا النوع من الحالات بعد تطبيق تقنية الفيديو.

وألغيت أهداف عديدة في الدوري الإنجليزي ، بداعي التسلل؛ بسبب الفار، لمجرد تقدم المهاجم على المدافع بشكل طفيف ولا يكاد بُرى بالعين المجردة.

وقال فينجر، في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية: "أنا في حالة جدل بشأن تقنية الفيديو، ومن الواضح بأن أصعب شيء يمكن للناس التعامل معه هو حالات التسلل".

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وأضاف المدرب الفرنسي: "هنالك مجال لتغير القواعد بشكل طفيف حيث لا يتوجب علينا قول بأن جزء من أنف اللاعب في حالة تسلل".

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وأوضح: "بدلًا من ذلك، لن تكون متسللًا بأي جزء من جسدك ما دمت في ذات الخط مع المدافع".

وتابع: "سيؤدي ذلك إلى حل المشكلة؛ لأننا لن نكون في حاجة إلى احتساب التسلل؛ بسبب تقدم المهاجم على المدافعين بالمليمتر".

وواصل: "في الوقت الحالي، وخلال الفترة الأولى التي طُبق فيها الفار، لم نتحصل على عدد كافٍ من المتخصصين بهذه التقنية، لتغطية جميع مباريات نهاية الأسبوع".

وأتم: "سيتحسن الفار بسرعة كبيرة، إذا غيرنا البرتوكولات المعتادة، وتمكنا من الاستفادة من اللاعبين السابقين في غرفة الفيديو".