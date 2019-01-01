فينجر: رفضت العديد من العروض للعودة إلى التدريب

فينجر يرى الأجواء غير مناسبة للعودة إلى التدريب من جديد

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد أرسين فينجر، المدير الفني السابق لنادي أرسنال الإنجليزي، أنه كان يصله العديد من العروض للعودة إلى مجال التدريب، ولكنه يرى أن الوقت غير مناسب.

ورحل فينجر، عن تدريب الفريق اللندني الصيف الماضي، وتولى يوناي إيمرى بدلاً منه تدريب أرسنال منذ ذلك الحين.

وقال فينجر في تصريحات تلفزيونية: "لقد رفضت العديد من العروض المناسبة للعودة إلى التدريب، لكني غير مستعد الآن، علمت الآن الفقاعة التي كنت فيها كنت مدرباً".

وتابع: "انعزالي عن العالم أثناء تدريبي، جعلني اتردد في العودة إلى التدريب من جديد، لقد استغرق التدريب 35 عاماً، لهذا مغادرتي للفقاعة استغرق مني وقتاً".

وتولى فينجر تدريب أرسنال في الفترة من 1996 وحتى 2018، ليرحل عن منصب المدير الفني الأطول في تاريخ النادي اللندني.