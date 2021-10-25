فينجر: التوقيع مع رونالدو كان عاطفيًا وهذه أزمة يونايتد بوجوده

فينجر يسلط الضوء على أزمة يونايتد بتواجد رونالدو

يرى أسطورة التدريب، أرسين فينجر، أن عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي قد أضرت بطريقة لعب الفريق بعض الشيء.

مانشستر يونايتد يعيش حاليًا أزمة حقيقية على مستوى الأداء والنتائج، حيث تلقى هزيمة قاسية، ليلة أمس، على يد عدوه اللدود ليفربول أمام أنظار عشاقه بالـ "أولد ترافورد".

رونالدو، الذي كان محظوظًا وتمكن من الإفلات من الطرد خلال المباراة، لم يستطع أن يقدم أداءً مقنعًا على مدار اللقاء لينتهي بخماسية دون رد لصالح الريدز.

ماذا قال أرسين فينجر عن رونالدو؟

وتحدث فينجر في تصريحات عبر شبكة "بي إن سبورتس"، قائلًا:“لن أقول أن رونالدو كان توقيع خطأ ولكن بالتأكيد كان هناك بعض التأثير العاطفي لأنه كان لاعباً رائعاً في وقت سابق هناك”.

وتابع: “لازلت أعتقد أن رونالدو بإمكانه تسجيل الأهداف التي تحتاجها، لكن هل من ممكن أن يفعل ذلك كل ثلاث مباريات؟ هذا صعب، لكن دعونا لا ننسى أنه كان البطل قبل ثلاثة أيام ضد أتالانتا".

واختتم حديثه قائلاً: “عندما تشتري لاعبًا من هذا القبيل فإن السر يكمن في التوازن، أن تدفع برونالدو للفوز بالمباراة هذا ممكن لكن يجب أن تخلق توازن في الفريق من حوله”.

كيف هو وضع مانشستر يونايتد الحالي؟

ما زال مصير أولي جونار سولشاير الحالي بعد الهزيمة الساحقة التي تلقاها ليلة الأمس في موضع شك، خاصةً بعد أن كشفت "ESPN" أن اللاعبين تفقد الثقة في المدرب منذ فترة أي قبل مباراة الريدز.

الوضع الحالي للنادي مقلق والعديد من التقارير بدأت بالفعل بالحديث عن المدربين الذين من الممكن لهم خلافة سولشاير في الوقت الحالي وعلى رأسهم كان المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.

الجدير بالذكر أنّ نادي مانشستر يونايتد يحتل حاليًا المركز السابع في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة.

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