فينجا يضرب بيد من حديد .. إدارة النصر تطالب اللاعبين بتسديد "المبالغ المتأخرة" عليهم وإلا!

لا مجال لأي تهاون في النصر في وجود جويدو فينجا..

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بدلًا من أن يتحصل اللاعبون على مبالغ مالية من أنديتهم، انقلبت الأية في نادي النصر السعودي في الفترة الأخيرة، في ظل النظام الصارم الذي فرضه المدير التنفيذي الإيطالي جويدو فينجا.

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بحسب صحيفة "الرياضية" فإن إدارة الكرة في العالمي أبلغت عدد من اللاعبين ممن حُسم عليهم ماليًا، جراء تأخيرهم عن المواعيد المحددة للحضور، بضرورة دفع المبالغ وإلا سيتم حسمها من الراتب الشهري لهم.

وأوضحت الصحيفة أن الغرامات التي فرضها فينجا والمدير الفني البرتغالي لويس كاسترو على المتأخرين وصلت لـ100 ألف دولار، إذ شملت العقوبات عدد من اللاعبين المحليين والأجانب، لكن لم تقع بعد على البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي لم يتأخر قط منذ استحداث نظام الحسومات المالية.

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هذا النظام يأتي ضمن سلسلة قرارات صارمة فرضها فينجا على اللاعبين، فبحسب "الرياضية" أيضًا قام المدير التنفيذي الإيطالي بإلغاء لائحة المكافآت، وهو ما تسبب في غضب اللاعبين خلال الفترة الماضية.

يذكر أن نظام الحسم الصارم من فينجا يستكمله كاسترو باستبعاد اللاعبين من المباريات، حال تأخيرهم عن التدريبات، وهو ما حدث في أكثر من واقعة في الموسم الجاري.

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