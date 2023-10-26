فينجا يبدأ عمله في النصر بتحديد نوابه .. والعالمي يواكب التطور

الرئيس التنفيذي للنصر يبدأ عمله

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بدأ الإيطالي جويدو فينجا الرئيس التنفيذي لنادي النصر عمله بشكل فعلي، حيث يعمل حاليًا على تحديد النواب المرتبطين به خلال الوقت الحالي.

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وكان النصر قد تعاقد مع فينجا الذي كان يعمل في نادي روما الإيطالي خلال الفترة من 2013 وحتى 2021، ليُصبح رئيسًا تنفيذيًا للعالمي.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن فينجا سيقوم بتقسيم العمل في البداية على اعتماد نائب مختص بالعمليات وآخر بالقطاع المالي والتسويقي، بالإضافة إلى نائب للقطاع الرياضي.

وسيكون النائبون ما بين سعوديين وأجانب، ويُشترط أن يمتلكون الخبرات العالية في القطاعات المطلوبة.

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ومن جانبه يواكب نادي النصر التطور خلال المرحلة الحالية، حيث اتفق مع إحدى الشركات الخدمية المهنية، لبناء تنظيم إداري ومالي.

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