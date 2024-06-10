فينالدوم يُدافع عن قراره اللعب في السعودية مجددًا ويكشف دور رونالدو

النجم الهولندي يتحدث عن تجربته في الدوري السعودي

دافع جورجينيو فينالدوم من جديد عن قراره الانتقال إلى دوري روشن السعودي وتفضيله الانضمام إلى الاتفاق بدلًا من العودة إلى ناديه الأول، فينورد، عقب نهاية رحلته مع باريس سان جيرمان.

صاحب الـ33 عامًا ارتدى قميص "النواخذة" في الصيف الماضي، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة قُدرت قيمتها بمبلغ 8 ملايين يورو، وذلك بعد أسابيع من الحديث عن عودته إلى هولندا.

وشارك اللاعب في 31 مباراة مع كتيبة المدير الفني ستيفن جيرارد، في مسابقتي دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 6 تمريرات حاسمة، وهو ما قاده ليكون جزءًا من قائمة هولندا التي ستخوض بطولة يورو 2024 التي ستنطلق يوم الجمعة القادم في ألمانيا.

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فينالدوم أكد سعادته بالتواجد في السعودية، موضحًا أن العودة إلى فينورد كانت صعبة جدًا بسبب طلبات باريس سان جيرمان المالية وكذلك اضطراره للتخلي عن جزء كبير من راتبه السنوي، وهو الأمر الذي لم يحدث مع الاتفاق.

وأضاف "أتفهم دهشة واستياء البعض من قراري مغادرة أوروبا والانتقال إلى السعودية، شرحت الأمر في مارس الماضي وأصبح الأمر الآن ورائي. نحن الآن في خضم التحضير لبطولة كبرى، أتفهم فضول الجميع لكن المنتخب الهولندي لا علاقة له بالأمر، علينا التركيز الآن على كرة القدم".

تابع "أسئلة الناس حول قراري لم يُمثل أي مشكلة بالنسبة لي، وأنا أقدم لهم الإجابات وما أفكر به دون النظر إن كانوا سعداء بتلك الإجابات أم لا، مازلت أقول أنني أقضي وقتًا رائعًا في السعودية. لا يُمكنني إرضاء الجميع بقراراتي خلال مسيرتي في كرة القدم، شخص قد يكون سعيد وآخر لا. فينورد لم يستطع تلبية طلبات باريس المالية وكذلك الخاصة بي، وقد اخترت الانتقال إلى السعودية ولم أكن مستعدًا للتخلي عن جزء كبير من راتبي للعودة إلى هولندا".

أتم كاشفًا دور كريستيانو رونالدو في قراره "أدرك أن اللعب في السعودية مختلف عنه في إيطاليا أو إنجلترا، لكن المباريات هناك غالبًا ما تكون بمستوى جيد جدًا، رونالدو كما تعلمون فتح الباب أمام لاعبي كرة القدم للقدوم إلى السعودية، لم أتحدث معه أبدًا لكني واجهته ورأيته كيف مازال يُطارد أهدافه، أليس هذا جيدًا؟ هو وبيبي الذي مازال يلعب وعمره 41 عامًا مثالًا رائعًا للاعبي كرة القدم فيما يخص الاستمرار في الملعب لفترة طويلة، أحدهما فضل التواجد في البرتغال والآخر في السعودية، تلك خيارات شخصية لا تمنع أنهما يتمتعان بقصتين رائعتين".