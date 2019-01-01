فينالدوم يُسجل هاتريك ويقود هولندا لانتصار ساحق على إستونيا

مباراة سهلة للطواحين..

حقق منتخب هولندا فوزًا سهلًا على ضيفه إستونيا بخمسة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الختامية من دور المجموعات لتصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

المباراة كانت تحصيل حاصل بالنسبة للفريقين، حيث ضمن المنتخب الهولندي الوصول إلى البطولة بعد تعادله مع أيرلندا الشمالية، بينما لا يمتلك منتخب إستونيا أي حظوظ للتأهل.

فينالدوم أحرز هدف السبق لأصحاب الأرض في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول، قبل أن يضيف زميله ناثان إكي الهدف الثاني في الدقيقة 18، لتكون المباراة كاملة بعدها تحت سيطرة الطواحين.

الدقيقة 66 من عمر المباراة شهدت الهدف الثاني لفينالدوم والثالث لهولندا، قبل أن يعود نجم ليفربول ويضع الرابع في الدقيقة 78 مسجلًا هاتريك تاريخي له، ثم أحرز مايرون بوادو الهدف الخامس في الدقيقة 87.

وربما دخلت كتيبة المدرب رونالد كومان المباراة وعينها على اقتناص صدارة ترتيب المجموعة لتحسين التصنيف، ولكن منتخب ألمانيا تمكن من سحق أيرلندا الشمالية بستة أهداف لواحد.

المباراة شهدت غياب النجم الأهم في هولندا، فيرجيل فان دايك، لاعب ليفربول، والذي اعتذر عن المشاركة لـ"ظروف خاصة" كما أعلن الاتحاد الهولندي مع التأكيد على أنه ليس مصابًا.

يذكر أن هذه النتيجة قد رفعت رصيد هولندا إلى النقطة 19 لتحتل وصافة المجموعة خلف المنتخب الألماني، فيما تجمد رصيد إستونيا عند نقطة واحدة مع فشلها في تحقيق أي انتصار.