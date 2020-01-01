فينالدوم يدعم قرار كلوب ويؤكد: ليفربول بيتي

الراحة مهمة..

شدد جورجينيو فينالدوم، لاعب ليفربول، على دعمه لقرار مدربه يورجن كلوب بالاعتماد على الشباب خلال مباراة الإعادة أمام شروزبري في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان ليفربول قد تعادل إيجابيًا بهدفين لكل فريق أمام شروزبري، ليلجأ الفريقان إلى مباراة إعادة من المقرر لها أن تكون في بداية فبراير، والتي تصادف إجازة الشتاء التي تُطبق للمرة الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز.

كلوب بدوره خرج على الملأ وأعلن أن فريق تحت 23 عامًا سيخوض المباراة كما خاضها أمام أستون فيلا في كأس كاراباو خلال مشاركة الريدز في كأس العالم للأندية بديسمبر الماضي.

فينالدوم أعلن دعمه للقرار، حيث قال "بما أنني ألعب في البريميرليج فإنني لعبت مواسم بدون راحة شتوية، ولكن قبل مجيئي تحصلت عليها، لذلك فأنا أدرك كم من الجيد للاعب أن يحصل على قسط من الراحة.".

"بعد العودة من الراحة تجد جسدك أفضل مما لو كنت مستمرًا بدون توقف. كلاعب تود اللعب في كل مباراة، ولكن عليك التعامل مع جسدك جيدًا وأحيانًا تجد أن بعض الأمور ليست صحيحة للقيام بها."

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وتابع "عليك أن نتظر إلى الوضع، إذا ما قرر المدرب أن من سيلعب هم اللاعبون الشباب فيجب علينا قبل هذا.".

في الوقت نفسه، أكد الدولي الهولندي على أنه ليس في عجلة من أمره بشأن تجديد عقده أو تقرير مصيره مشيرًا إلى أن تركيزه منصب على منح الريدز لقب الدوري للمرة الأولى من 30 عامًا.

فينالدوم اختتم حديثه قائلًا "أركز على إنهاء الموسم بشكل جيد فقط. من الصعب مغادرة ليفربول؟ نعم إنه مثل بيتي!.".

يذكر أن ليفربول يتقدم في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 16 نقطة عن أقرب الملاحقين ومن الممكن أن يصير 19 نقطة حال الفوز في المباراة المؤجلة أمام وست هام.