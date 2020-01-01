فينالدوم: ليفربول لم يُقدم أفضل ما لديه أمام توتنهام

لاعب الوسط الهولندي يتحفظ على أداء ليفربول في الشوط الثاني

على الرغم من فوز ليفربول على توتنهام بهدف نظيف في شمال لندن، إلا أن لاعب الوسط الهولندي جورجيو فينالدوم، ادعى أن فريقه لم يقدم أفضل ما لديه في قمة مواجهات الأسبوع الـ22 للبريميرليج.

وحافظ الريدز على سجله شبه المثالي هذا الموسم، بتحقيق الفوز في 20 مباراة من أصل 21 خاضها على مستوى البريميرليج، مقابل مباراة واحدة انتهت بالتعادل، وكانت أمام غريم الشمال مانشستر يونايتد بهدف لمثله.

وقال فينالدوم لموقع النادي الرسمي "كانت مباراة صعبة، لكني أعتقد أننا جعلنا الأمر صعبًا على أنفسنا في الشوط الثاني".

وأضاف "أعتقد أننا بشكل جيد في الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني أعطيناهم القليل من الثقة".

وتابع حديثه "عندما كانت النتيجة 1-0، كانت لديهم (توتنهام) ثقة لإمكانية التعديل، وفي الشوط الثاني عملوا على إيجاد الحلول للحصول على التعادل، وهذا ما جعل الأمر يبدو أكثر صعوبة، وأيضًا لأننا لم نقدم نفس المستوى الذي كنا عليه في الشوط الأول".

وختم حديثه "عادة تكون مواجهة توتنهام صعبة، لكن كما قلت. نحن ما جعلنا الأمر يبدو بهذه الصعوبة، كان ينبغي علينا أن نقوم بعمل أفضل عندما كنا متقدمين بهدف نظيف، لكن في النهاية دافعنا بشكل جيد، وفي بعض الأوقات خلقنا بعض الفرص المحققة، وبوجه عام كنا محظوظين لأنهم لم يسجلوا".

وبهذا الانتصار، رفع ليفربول رصيده لـ61 نقطة، ليوسع الفارق مع ليستر سيتي لـ16 نقطة ومباراة أقل من الثعالب.