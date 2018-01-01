فينالدوم: ميلنر يريد اللعب كحارس مرمى

الهولندي أخبره بأنه لعب بجميع مراكز الملعب فرد عليه بمركز آخر مختلف لم يشارك فيه ميلنر ولا مرة

انهال جيورجيو فينالدوم لاعب وسط ليفربول الإنجليزي، بالمديح على زميله جيمس ميلنر لدوره الكبير مع الريدز في الفترة الأخيرة.

ميلنر أكمل مباراته رقم 500 مع ليفربول هذا الأسبوع، متوجاً مسيرة طويلة له بأندية الدوري الإنجليزي.

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فينالدوم يرى أن صاحب الـ32 عاماً يرتفع مستواه كلما زاد سنه، بعد تسجيله 5 أهداف وصناعة 3 مع الريدز هذا الموسم.

وقال الهولندي:"من المذهل الوصول لـ500 مباراة في الدوري الإنجليزي وهذا يعكس مدى لياقة ميلنر".

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(📸: IG\10aguerosergiokun ) pic.twitter.com/qTaO9Kv4P6 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 13, 2018

وأضاف:"هو يعمل مثل الماكينة، حيث تجده مشغولاً في صالة الألعاب الرياضية، وحريصاً على إبقاء نفسه في أفضل صورة".

وتابع:"أمام بورنموث لعب كظهير أيمن، أخبرته وقتها أنه لعب بجميع المراكز، فكان رده ..ماعدا حارس المرمى، لذلك إذا استخدمنا جميع التغييرات وتعرض الحارس للطرد سأقف مكانه".

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وبدأ ميلنر مسيرته مع ناديه الأول ليدز يونايتد، قبل أن ينضم لنيوكاسل ثم أستون فيلا ومانشستر سيتي لينتهي به المطاف في أنفيلد.

ويستعد الإنجليزي لمواجهة شرسة مع فريقه الأحد القادم، عندما يستضيف عدوه اللدود مانشستر يونايتد بالجولة السابعة عشر من البريميرليج.