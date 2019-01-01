فيليكس: رونالدو الأفضل على الإطلاق

جواو فيليكس المنضم من صفوف بنفيكا لأتلتيكو مدريد يصف كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي بالأفضل في التاريخ.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد جواو فيليكس نجم فريق بنفيكا السابق وأتلتيكو مدريد الحالي بمواطنه البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فيليكس وأكد خلالها أنه يعتبره اللاعب الأفضل في التاريخ بعد كل ما قدمه ويقدمه في الوقت الحالي سواء في ريال مدريد أو يوفنتوس، ومن قبل في مانشستر يونايتد.

وقال فيليكس: "كريستيانو رونالدو لاعب عظيم، الآن هو الأفضل في العالم، وربما في كل الأوقات، وعندما كنا في المنتخب تحدث معي حول مدريد كثيرًا".

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وأضاف: "قال لي أنني سأحب مدريد، أنا هنا من أجل صناعة التاريخ، وبالتأكيد المقارنة معه لن تكون جيدة بالنسبة لي، كريستيانو لديه شخصيته، وأنا أريد أن تكون لي شخصيتي".

وأكمل: "لا أهتم بسوق الانتقالات، ولا أعلم الكثير عنه، أنا فقط أريد أن أقدم أفضل ما لدي من أجل مساعدة الفريق، وزملائي كانوا عظماء معي، وهذا أمر هائل، لأنه يبني الثقة بيننا".

جدير بالذكر أن اللاعب كان قد انضم لصفوف أتلتيكو مدريد قادمًا من بنفيكا مقابل حوالي ١٢٠ مليون يورو هي قيمة الشرط الجزائي في تعاقده.