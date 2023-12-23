فيليبي ميلو: لاعب مانشستر سيتي غير محترم.. وهذا ردي على الأغبياء

"لم يحترم فلومينينسي ولن أسمح بحدوث ذلك أبدًا"

كشف فيليبي ميلو، لاعب فيلومينينسي البرازيلي، تفاصيل الشجار الذي دار بينه وبين كايل ووكر قائد مانشستر سيتي، خلال مواجهة الفريقين أمس الجمعة في نهائي كأس العالم للأندية.

وتورط ميلو ووكر في مشاجرة عنيفة، بعد فوز السيتي بالمباراة (4-0)، إلا أن ميلو كشف عن تورط جاك جريليش، لاعب مانشستر سيتي في هذه المشاجرة من الأساس.

وأظهرت لقطات من المباراة ميلو (40 عامًا)، وهو يركض ليقترب من ووكر بعد صافرة نهاية المباراة، لكن البرازيلي في الواقع كان يستهدف جريليش، بينما ووكر هو من اشتبك معه قبل أن يتدخل جميع اللاعبين لتهدئة الأجواء.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال ميلو في تصريحات صحفية عقب المباراة: "لقد رأيت بالفعل على وسائل التواصل الاجتماعي أغبياء يقولون إنني من بدأت الفوضى في الملعب. تمامًا كما قالوا (الأغبياء) إنني بدأت الفوضى خلال مواجهة جريميو".

وأضاف: "اليوم كان جريليش غير محترم، لم يحترم نادي فلومينينسي ولن أسمح بحدوث ذلك أبدًا. بعد المباراة كان يصرخ بصوت عالٍ (أوليه) في نهاية المباراة. وهذا تصرف لا يليق إلا بالمشجعين، لا يصح لرياضي في الملعب أن يقوم بمثل تلك الأشياء تجاه المنافسين".

وختم ميلو: "لذا، بالنسبة للأغبياء الذين يطلقون على أنفسهم صحفيين وقالوا بالفعل إنني بدأت المشاكل، لم أسبب أي ارتباك، بل على العكس من ذلك، ذهبت للدفاع عن مارتينيلي، الذي كان يحاصره هذا الرياضي، وسأفعل ذلك مرة أخرى. أنا محارب".

في المقابل، رد جريليش بتغريدة عبر حسابه الشخصي على منصة (X) "تويتر سابقًا"، برسالة مقتضبة بشأن تصريح ميلو، قائلًا: "لم أقل أوليه أبدًا".