فيليبي لويس: عودة نيمار لبرشلونة مفاجأة مدوية

تعرف على تصريحات فيليبي لويس حول إمكانية عودة نيمار إلى برشلونة

أكد فيليبي لويس، لاعب منتخب البرازيل، أنّ عودة نيمار، جناح باريس سان جيرمان، إلى برشلونة ستكون مفاجأة مدوية.

التقارير الصحفية تشير إلى رغبة برشلونة استعادة نيمار والتعاقد معه من باريس سان جيرمان.

وقال لويس في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "لا أعلم حقيقة الشائعات ولكن لو عاد نيمار بالفعل إلى برشلونة ستكون مفاجأة مدوية وصفقة رائعة لهم".

وتابع: "هل أكون زميل نيمار؟ أين؟ في المنتخب الوطني؟ جديًا لا أعلم ما الذي سيحدث في الموسم المقبل ولكني سأنتظر لنهاية كوبا أمريكا".

💫ليو يُدرك تمامًا مدى صعوبة الموقف بعد التعادل مع باراجواي ولكن مباراة قطر ليست سهلة أيضًا



إليكم تصريحات ميسي 🗣️ pic.twitter.com/GTxXEdppqb — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 20, 2019

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى إمكانية انضمام لويس إلى برشلونة بالمجان الموسم المقبل.

نيمار خرج من قائمة البرازيل لكوبا أمريكا بعد التعرض لإصابة أمام قطر وديًا.

وألمح ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، لإمكانية مغادرة نيمار الفريق بنهاية الموسم بسبب كثرة الإصابات ومشاكله خارج الملعب.