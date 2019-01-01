فيليبي لويس: رفضت مانشستر سيتي لأجل فلامنجو

تعرف على تصريحات فيليبي لويس حول سبب رفضه الانضمام لمانشستر سيتي

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أكد فيليبي لويس، لاعب أتلتيكو مدريد السابق وفلامنجو الحالي، أنّه رفض عروضًا من مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان لأجل العودة إلى البرازيل.

لويس انضم إلى صفوف فلامنجو بعد انتهاء عقده مع الروخي بلانكوس خلال الصيف الجاري.

وقال لويس في تصريحات لصحيفة "جلوبو إيسبورت" البرازيلية: "المفاوضات مع مانشستر سيتي استمرت من يناير حتى مارس الماضي ولكن في الأخير لم أنجح في إتمام الصفقة".

وتابع: "جونينيو أيضًا تحدث معي للانضمام إلى ليون الفرنسي ولكني أجلت المفاوضات لما بعد كوبا أمريكا وبعدها قررت اللعب لصالح فلامنجو".

صاحب الـ 34 عامًا أشار إلى أنّه تلقى عروضًا من تركيا والصين ولكن لم يشعر بأن هذه الفرق مناسبة له.

وواصل: "في الصيف الماضي تلقيت عرضًا رائعًا من باريس سان جيرمان ولم أكن أستطيع الرفض ولكن إدارة الروخي بلانكوس لم تسمح لي بالمغادرة بعد رحيل جابي".

واختتم: "بوروسيا دورتموند أيضًا تحدث معي ولكني وجدت نفسي أرغب أكثر في العودة إلى البرازيل واللعب مع فلامنجو وهذا ما حدث".

جدير بالذكر أنّ برشلونة وضع لويس خيارًا لمساعدة جوردي ألبا في الرواق الأيسر ولكن البلوجرانا تراجع واتجه لضم جونيور فيربو.