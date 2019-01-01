فيليبي لويس: برشلونة؟ سوف أجلس مع أتلتيكو أولا

تعرف على تصريحات فيليبي لويس حول مستقبله في أتلتيكو مدريد

أكد فيليبي لويس، لاعب أتلتيكو مدريد، أنّه لم يقرر بعد الرحيل عن صفوف الروخي بلانكوس مؤجلًا المفاوضات لما بعد انتهاء كوبا أمريكا.

لويس لديه عقد ينتهي في الأول من يوليو المقبل ويرغب برشلونة ضمه بالمجان.

وقال لويس في تصريحات صحفية :" العديد من الأمور قد تحدث بعد انتهاء كوبا أمريكا ولن أدخل في أي مفاوضات حتى نهاية البطولة".

وتابع: "بالطبع احتاج للجلوس في البداية مع أتلتيكو مدريد قبل أي شيء آخر لمعرفة ما هي خطتهم للتعامل معي في الموسم المقبل".

صاحب الـ 33 عامًا أشار إلى أنّه لم يحسم قراره بشأن المستقبل ولم يستمع للعروض المقدمة له مهتمًا فقط بالحديث مع أتلتيكو حول التجديد.

وكانت التقارير الصحفية تشير إلى رغبة أتلتيكو مدريد في التعاقد مع ماركوس ألونسو لخلافة لويس في الروخي بلانكوس.

برشلونة يبحث عن بديل مناسب لجوردي ألبا في مركز الظهير الأيسر.

جدير بالذكر أنّ الروخي بلانكوس خسر خدمات لوكاس هيرنانديز الذي رحل لصفوف بايرن ميونخ.