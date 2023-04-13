فيلمان في عرض واحد .. كوبا أمريكا ويورو 2024 يبدآن وينتهيان معًا!

صيف 2024 سيكون أكثر سخونة من أي وقتٍ سابق لتزامن بطولتي كوبا أمريكا واليورو في نفس التوقيت..

يبدو أن صيف 2024 سيكون الأكثر سخونة على الإطلاق، حيث من المقرر أن تتزامن بطولتا اليورو وكوبا أميركا في التوقيت.

ومع إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن جدول مواعيد البطولات التي تقع إدارته خلال الفترة من 2023 وحتى 2030، ظهر التزامن النادر.

"فيفا" أكد أن كوبا أمريكا وبطولة أمم أوروبا سيقامان بالتزامن خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 14 يوليو 2024، في حدث نادر للغاية.

السنوات القليلة الماضية، وتحديدًا في نسختي 2016 و2021، شهدت تزامنًا أيضًا بين البطولتين، لكن مع فاصل أسابيع قليلة أو حتى أيام بين موعد انطلاق ونهاية كل منهما.

وبذلك، سيكون الجمهور على موعد مع جرعة مكثفة من كرة القدم في شهر واحد، حيث يمكن متابعة مباريات اليورو في مواعيد اعتيادية، فيما ستكون السهرة مع مباريات كوبا أميركا.