فيلايني يدخل دائرة اهتمام توتنهام بسبب مورينيو

فيلايني قريب من العودة إلى البريميرليج

ذكرت مصادر صحفية إنجليزية أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام قد طلب من إدارة النادي التعاقد مع النجم الدولي البلجيكي مروان فيلايني.

ومن المفترض أن يقوم توتنهام بعدد قليل من التعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة والتي ستبدأ بعد أقل من شهر مع بداية يناير من العام 2020.

وحول ذلك، فإن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو قد بدأ في وضع تصوراته والأسماء التي يود التعاقد معها خلال الميركاتو الشتوي من أجل تعزيز صفوف الفريق.

وحسب عدد من الصحف الإنجليزية والمصادر المقربة من توتنهام فإن الاسم الأبرز في الوقت الحالي والذي من المتوقع أن يكون أول صفقات النادي اللندني الشتوية هو البلجيكي مروان فيلايني.

ويأتي ذلك من منطلق العلاقة الوطيدة التي تجمع فيلايني بمورينيو حيث كان متوسط الميدان البلجيكي أهم رجاله في فترة قيادته لمانشستر يونايتد.

وانتقل فيلايني إلى شاندونج الصيني في يناير من العام الماضي حيث ترك مانشستر يونايتد مباشرة بعد إقالة السبيشيال وان البرتغالي من تدريب الفريق.

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يذكر أن توتنهام قد فاز بكل مبارياته تحت قيادة جوزيه مورينيو عدا مباراة مانشستر يونايتد التي خسرها بهدفين مقابل هدف واحد الأسبوع الماضي.