"يعاملني بطريقة فظة منذ انتقاله لأوروبا" .. زوجة فيتور روكي تطلب الطلاق بشكل علني!

الأزمات مستمرة للمهاجم البرازيلي

خرجت دايانا لينز زوجة المهاجم البرازيلي فيتور روكي، من أجل الحديث بشكل علني عن المشاكل التي تعاني منها مع مهاجم برشلونة المُعار إلى ريال بيتيس.

المصممة والمؤثرة البرازيلية انتقلت مع روكي إلى إسبانيا في بداية العام الماضي عند انضمامه إلى صفوف برشلونة قادمًا من أتلتيكو بارانينسي، ويبدو أن هذه النقلة تسببت في أزمة شديدة لحياتهما الشخصية.

وكشفت دايانا عن بعض التفاصيل حول الأزمة الزوجية التي تعيشها مع روكي، وقالت إنه يجعلها تحصل على تصريح منه للقيام بأبسط أنشطة حياتها اليومية.

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وأشارت إلى أنها تقدمت بالفعل بطلب الطلاق منه، حيث كانت تنتظر فقط حل بعض القضايا العالقة في إسبانيا قبل العودة للبرازيل، وقالت في منشور عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي:"أنوي الانفصال، لقد بدأنا بالفعل المفاوضات، للأسف لم ينجح زواجنا، والآن أرتب للعودة إلى البرازيل".

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن من بين الأمور العالقة لدايانا في إسبانيا، هي القضية المتعلقة بكلبها، بالإضافة لبعض المشاكل المالية الأخرى التي تريد حلها للعودة لبلادها في أسرع وقت ممكن.

وكانت المؤثرة البرازيلية قد كشفت في مقابلة مع موقع "Leo Días Portal" عن أن المشاكل في زواجها بدأت في أكتوبر 2024، عندما بدأ لاعب برشلونة المعار لبيتيس يعاملها بطريقة فظة للغاية، وقالت إن الأمور توترت منذ انتقالهما معًا إلى أوروبا، تزامنًا مع الضغوط التي تعرض لها في مسيرته الكروية.

واشتكت دايانا من افتقاد روكي للتعاطف تجاهها، لدرجة وصلت إلى عدم اهتمامه بحياتها الشخصية، إذ تعرضت ذات مرة لحادث منزلي، ولم يقدم لها أي مساعدة ولم يقلق عليها وفقًا لتصريحاتها.

جدير بالذكر أن المهاجم الشاب الذي انضم لبرشلونة من أتلتيكو بارانينسي في يناير 2024، سبق أن تحدث عن معاناته من مشاكل نفسية بسبب عدم نجاحه في إثبات نفسه مع الفريق الكتالوني، وهو ما دفعه للرحيل إلى بيتيس على سبيل الإعارة لإنقاذ مسيرته.