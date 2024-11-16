هدف وأسيست وثنائية خيالية .. فيكتور جيوكيريس يُبدع في انتصار السويد على سلوفاكيا

جيوكيريس هدف كبار أوروبا يتألق ويقود السويد للانتصار على سلوفاكيا

قاد النجم فيكتور جيوكيريس منتخب بلاده السويد لتحقيق الفوز على نظيره سلوفاكيا بهدفين مقابل هدف واحد، بالجولة الخامسة ضمن دوري الأمم الأوروبية.

الانتصار قاد السويد للصعود إلى المستوى الثاني (B) بدوري الأمم الأوروبية، ليحسم صدارة الترتيب برصيد 13 نقطة، متفوقًا على سلوفاكيا الوصيف بـ3 نقاط.

وتألق جيوكيريس بشكل لافت في المباراة، التي شهدت ثنائية خيالية بينه وأليكساندر إيساك، اللذان نجحا في قيادة منتخب السويد للانتصار.

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هدف وأسيست بين جيوكيريس وإيساك

تقدم جيوكيريس بالهدف الأول للمنتخب السويدي في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، بعد تمريرة رائعة من زميله أليكساندر إيساك، لينفرد بالحارس السلوفاكي ويضعها في المرمى.

وأرسل إيساك تمريرة رائعة أخرى جعلت جيوكيريس في مواجهة مع حارس سلوفاكيا، ولكن تألق الأخير ونجح في التصدي لها بالدقيقة 13.

وصنع فيكتور الهدف الثاني لمنتخب السويد بالدقيقة 48، بعدما مرر الكرة إلى إيساك الذي سدد الكرة في المرمى قوية معلنًا تقدم منتخب بلاده.

ماذا قدم جيوكيريس أمام سلوفاكيا؟

لعب جيوكيريس المباراة بالكامل، وسجل هدف وصنع آخر، ليحصل على تقييم 8.1 من شبكة سوفا سكور، بعد تألقه مع زميله أليكساندر إيساك.

وسدد جيوكيريس الكرة على المرمى مرتين، وأهدر فرصة واحدة محققة، وصنع فرصتين للتهديف، كما أن دقة تمريراته هي 77%، ولمس الكرة 47 مرة.

وفقد فيكتور الاستحواذ على المرة 14 مرة، وارتكب خطأ واحد وحصل على خطأين.