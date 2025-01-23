"سأدمرك إن لم تمسح اللقطات!".. فيكتور أوسيمين يعتدي على صحفي تركي بعد الخروج من ملهى ليلي

المهاجم النيجيري يثير الجدل أينما حل

واقعة اعتداء على صحفي تركي تورط فيها النجم النيجيري فيكتور أوسيمين عقب خروجه مع بعض الأصدقاء من أحد الأماكن الترفيهية في تركيا.

أصيب أوسيمين بالجنون عندما رأى الصحفيين يلتقطون له بعض الصور أثناء الخروج من المكان الترفيهي الليلي، وبدأ بمهاجمتهم جسديًا ولفظيًا.

صحيفة "بوستا" التركية تصف ما حدث لمراسلها تولجا بوزدومان من أوسيمين، قائلة إن الدولي النيجيري توجه مع أصدقائه وهاجم الصحفي بالقول والفعل.

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وقال بوزدومان: "صورت أنا وثلاثة من زملائي أوسيمين عند الباب، وعندما أطفئت الأنوار اندلع الجحيم!" مكملًا: "ركض نحوي صارخًا. حاول انتزاع الكاميرا مني، لكنني لم أسمح له بذلك".

وأضاف: "لكمني في رأسي، ولا يزال جانبي الأيمن يؤلمني. ثم بدأ في إطلاق الشتائم. ثم عرض عليّ أن أخفي هذه اللقطات مقابل المال وعندما رفضت، هددني: (سأدمرك)".