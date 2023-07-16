فيكتوريا بيكهام ترحب بميسي بحرارة في ميامي .. وأنتونيلا ترد!

النجم الأرجنتيني أصبح لاعبًا رسميًا في إنتر ميامي.

أعربت فيكتوريا بيكهام زوجة الإنجليزي ديفيد بيكهام أحد ملاك نادي إنتر ميامي عن سعادتها الغامرة بوصول ليونيل ميسي إلى النادي الأمريكي.

جاء هذا في مقطع قصير نشرته على حسابتها في موقع "إنستجرام"، وأظهرت فيه وعد بيكهام بضم نجوم كبار للنادي قبل سنوات، ورحبت بليونيل ميسي وأنتونيلا روكوزو زوجته، لترد الأخيرة عليها بإعادة نشر مقطع الفيديو مع بعض القلوب.

وكتبت فيكتوريا: "لا أملك كلمات كافية لأعبر عن مدى فخري بديفيد بيكهام، لقد عملت بشكل شاق للغاية حتى تجعل تلك اللحظة حقيقة".

وأضافت مهنئة زوجها ومرحبة بالنجم الأرجنتيني: "أخيرًا تحقق ما أردت، قبلاتي لليونيل ميسي وأنتونيلا روكوزو وإنتر ميامي".

جدير بالذكر أن ميسي سيخوض أول لقاء له في صفوف إنتر ميامي بحلول الـ 21 من يوليو الجاري بحسب ما ذكر أحد ملاك النادي وأوضحت شبكة "أبل تي في بلس" الناقلة للدوري الأمريكي.