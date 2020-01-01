فيفياني يبدأ مهمته مع الفجيرة خلفًا للجزائري مجيد بوقرة

المدرب الإيطالي يعود إلى الدوري الإماراتي مرة ثانية.

بدأ المدرب الإيطالي فابيو فيفياني، مهمته رفقة فريقه الفجيرة، بعد توليه المسؤولية رسميًا مساء اليوم الإثنين، خلفًا للمدرب الجزائري مجيد بوقرة، الذي رحل مؤخرًا عن صفوف الفريق الإماراتي.

نادي الفجيرة أعلن منذ يومين عن إقالة مجيد بوقرة، بسبب سوء نتائج الفريق، وذلك بفسخ العقد بين الطرفين بالتراضي.

فيفياني تعرف على لاعبي الفجيرة، حيث اجتمع بهم قبل بداية التدريب، وشرح لهم أهداف المرحلة المقبلة، بحضور أعضاء مجلس إدارة النادي الإماراتي، والجهاز الفني المعاون له.

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المدرب الإيطالي عاد مجددًا إلى الدوري الإماراتي، بعد إقالته من تدريب فريق اتحاد كلباء خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث أبدى سعادته بالعودة مجددًا إلى الإمارات والعمل فيها.

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فابيو فيفياني قال: "أنتظر من اللاعبين الجدد مجهودًا أكبر خلال التدريبات والمباريات، من أجل الابتعاد عن المركز الذي يوجد به الفريق، وأثق تمامًا في جميع اللاعبين".

واختتم فيفياني تصريحاته قائلًا: "شاهدت مباريات الفجيرة، وسنعمل مع الطاقم الإداري لتجهيز الفريق بصورة جيدة خلال فترة التوقف الحالية".

الفجيرة يحتل المركز الثالث عشر "قبل الأخير"، في ترتيب فرق دوري الخليج العربي الإماراتي، برصيد 12 نقطة.