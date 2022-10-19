فيفا 23 | التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعباً في العالم: آلية الاختيار

استكمالاً للحملة التي انطلقت العام الفائت، يستمر جول في تعاونه مع FIFA 23 Ultimate Team سعيًا لتحديد أفضل لاعب في كل مركز وبناء التشكيلة المثالية FIFA23 The World’s Ultimate 11 التي ستُعرض ضمن اللعبة نفسها.

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كيف يتم تحديد التشكيلة المثالية FIFA23 the World’s Ultimate 11؟

اخترنا قائمة مُصغّرة مكونة من 100 لاعب في FIFA 23 يُمكنكم الاطلاع عليها عبر النُسخة السعودية من GOAL.

الآن تقع عليكم أنتم قراءنا الأعزاء مسؤولية اختيار من يستحق التواجد في التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعباً في العالم.

تنقسم عملية التصويت على مرحلتين، الأولى بالاختيار بين بطاقات فيفا صُنّفت بشكل عشوائي ضمن نظام 1 ضد 1 وذلك عبر النسخة السعودية من موقع "جول".

أما المرحلة الثانية تتمحور حول 11 عملية تصويت 1 ضد 1 بين البطاقتين اللتين حازتا على أكبر نسبة من الأصوات في كل مركز من المراكز الـ11.

بعد انتهاء عملية التصويت مباشرةً سيتم الكشف عن التشكيلة المثالي لأفضل 11 لاعباً في العالم عبر فيديو سيتم نشره على حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.

إذاً هل ستختار ليونيل ميسي على حساب محمد صلاح في مركز المهاجم ليدخل الى تشكيلة الـFUT؟

وهل تُفضّل مهارات نيمار على تلك التي يمتلكها كريستيانو في مركز الجناح الأيسر؟

شاركوا معنا في التصويت الذي تُطلقه FIFA 23 لمعرفة التشكيل المثالي لأفضل 11 لاعباً في العالم.

المرحلة الأولى تنطلق من 19 أكتوبر إلى 1 نوفمبر

عملية اختيار سهلة وسلسلة، لذا هيا باشر بالتصويت!

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