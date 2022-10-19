فيفا 23 ألتميت تيم | نيمار وكروس يقودان فريق الأسبوع الخامس

الكشف عن فريق الأسبوع الخامس في طور "ألتميت تيم" في لعبة "فيفا 23".

كشفت شركة "EA Sports" المطورة للعبة "فيفا 23" عن فريق الأسبوع الخامس في طور ألتميت تيم، والذي ضم مجموعة من أبرز النجوم الذين تألقوا مع أنديتهم خلال الجولة الماضية.

وتصدر "EA Sports" أسبوعيًا مجموعة من البطاقات المطورة للاعبين بأرقام وتقييمات أعلى، بسبب تألقهم مع أنديتهم، ويتم إصدارها كل أربعاء في طور "ألتميت تيم".

فريق الأسبوع الخامس منذ إصدار "فيفا 23" يضم مجموعة رائعة من النجوم، على رأسهم البرازيلي نيمار لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، والألماني توني كروس نجم خط وسط نادي ريال مدريد الإسباني.

تواجد نيمار في فريق الأسبوع شهد إصدار بطاقة مطورة له بتقييم إجمالي 90 درجة في مركز لاعب الوسط المهاجم، وذلك بعدما قاد باريس سان جيرمان للفوز على مارسيليا في قمة الجولة 11 من الدوري الفرنسي.

نيمار تمكن من تسجيل هدف المباراة الوحيد، لينجح في منح باريس سان جيرمان نقاط اللقاء الكاملة في قمة الدوري الفرنسي.

أما توني كروس، فقد حصل على بطاقة جديدة بتقييم إجمالي 89 نقطة، وذلك بعدما تألق بشكل واضح خلال فوز ريال مدريد على برشلونة في "الكلاسيكو" بنتيجة 3-1.

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ومن بين أبرز الأسماء في فريق الأسبوع الخامس لـ"فيفا 23" نجد جو جوميز مدافع ليفربول الإنجليزي، ودوشان فلاهيوفيتش مهاجم يوفنتوس الإيطالي، ونيكولو باريلا نجم إنتر.

وكان هناك نصيب لدوري روشن السعودي في فريق الأسبوع الخامس في طور "ألتميت تيم" في "فيفا 23" حيث ظهر البرازيلي لويز جوستافو نجم نادي النصر، بعدما قاد "العالمي" للفوز على الفيحاء.